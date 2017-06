Bij inval in een woning trof de politie twee vrouwen die gegijzeld waren, illegale jachtgeweren, drie zakken met marihuana en 6600 hennepplanten aan op zijn achtererf. De kantonrechter heeft een milde straf opgelegd, omdat de politie zonder toestemming de woning is binnengetreden.Raadsman Harold Belfor voerde tijdens zijn pleidooi aan dat de politie onzorgvuldig te werk is gegaan in deze zaak en dat het bewijs onrechtmatig verkregen was. De politie had een tip gekregen, waarna zij een inval in de woning heeft gedaan, zonder dat daar toestemming voor was.Het kostgrondje waarop de hennep geplant was, behoort niet toe aan de veroordeelde. De man was zes feiten ten laste gelegd. Vier daarvan achtte de kantonrechter wettig en overtuigend bewezen. Het bewijs van de twee overige feiten was onrechtmatig verkregen.De veroordeelde blijft op vrije voeten. Hij had de opgelegde straf reeds uitgezeten en was voorlopig in vrijheid gesteld.