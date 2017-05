Een verkoper van kwie-kwie in Nickerie heeft SRD 100 per stuk moeten neertellen. De man heeft voor 88 kwie-kwie's SRD 8.800 betaald voor het overtreden van de Wet Economisch Delict.De man heeft de vissen in het gesloten seizoen ten verkoop aangeboden. Hij werd aangehouden door de politie van Nickerie. Het is van april tot en met 15 juli verboden kwie-kwie's te vangen of verkopen.De verkoper mocht de zaak, na afstemming met het Openbaar Ministerie, buiten proces afhandelen. De politie doet een beroep op kwie-kwievangers en verkopers om rekening te houden met het gesloten seizoen. Aan eenieder met deze vissoort in zijn bezit zal een fikse boete worden opgelegd, meldt de afdeling Public Relations van de politie.