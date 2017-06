Vrachtwagens vervoeren baanzand naar Vierkinderen om de percelen weer toegankelijk te maken. (Foto's: BIC Para)











De dam bestaat uit klei en loopt parallel met de Eduard Snoweg tot de Tawaycoera kreek. De hoogte van de opgeworpen dam is ongeveer 1,5 meter en zo’n drie meter breed. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is de opdrachtgever van deze werkzaamheden.De Tawaycoera kreek mondt uit in de Coropinakreek, die weer in verbinding staat met de Parakreek. Bij deze kreken is geconstateerd dat het water uit de achterliggende hooggelegen gebieden van Vierkinderen (Matta, Valkenburg, Waakzaamheid, Wit Santi en Pinari) minder vlot doorstroomt. Het gevolg is dat het water blijft zitten op Vierkinderen.Intussen is het water op Vierkinderen weggetrokken met achterlating van blubber en viezigheid op de percelen. Om dit probleem te verhelpen, worden alle huishoudens, waar er sprake was van wateroverlast, voorzien van baanzand. Hiermee kunnen de bewoners hun percelen weer ophogen en toegankelijk maken, zegt het Burger Informatie Centrum Para.