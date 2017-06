Het is normaal wanneer je kritiek levert dat er ook op jou kritiek zal worden geleverd. En je moet openstaan voor kritiek, het verwelkomen en dankbaar zijn voor de kritiek. Iedereen heeft zijn tekortkomingen en je zal ze pas leren kennen als je bereid bent te luisteren naar kritiek. Geen afbrekend en onder de gordel kritiek of persoonlijke aanvallen, maar welgemeend kritiek.Wat mij in onze Surinaamse situatie de wenkbrauwen laat fronsen, is dat jonge onbevlekte hardwerkende burgers, zonder strafblad die opkomen tegen het wanbeleid, zwaarder worden bekritiseerd dan corrupte leiders terwijl de regeerders er een puinhoop van maken en erger nog, door dezelfde critici worden verdedigd.Het wordt helemaal spannend wanneer er door de autoriteiten verklaringen worden uitgegeven over individuen die het land trachten te isoleren. Waar waren de autoriteiten toen Dino Bouterse, de zoon van de president, gearresteerd werd met een diplomatiek paspoort en plannen om de terroristen groep Hezbollah te herbergen op Surinaams grondgebied?Wanneer de president praat over buitenlandse inmenging en over mensen die worden aangezet dan moet aan hem de vraag worden gesteld wie Kolonel Hans Valk is. Hoeveel geld heeft de huidige president toen van Nederland gekregen om een coup te plegen? Wat was de rol van Nederland in het geheel? De documenten zijn voor 60 jaar weggelegd en iedereen neemt het Nederland kwalijk. Ook ik.Echter zit president Bouterse in een uiterst unieke positie om als president te eisen en ook internationaal steun te vragen zodat Nederland onmiddellijk de documenten vrijgeeft. Of moet er geconcludeerd worden dat hij er ook geen belang bij heeft dat de inhoud openbaar wordt? Wat zullen de aanbidders toch teleurgesteld zijn als mocht blijken dat hun held is aangezet door het buitenland. Door witte mannen in korte broeken. Betaald en gestuurd door Nederland. Laat hij in de spiegel kijken, dan zal hij zien wie de grote landverrader is, waar hij anderen zo vaak voor uitmaakt.