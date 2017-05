Vakbondsleider Robby Naarendorp spreekt het personeel van Diakonessenhuis toe. Vandaag is er een prikactie gehouden. (Foto: Raoul Lith)





Naarendorp zegt dat met moeite de salarissen worden uitbetaald en de dienst draaiende wordt gehouden. De directie komt nauwelijks aan beleid toe omdat de grootste zorg is om inkomsten op tijd binnen te krijgen. Terwijl de kosten toenemen en de dienstverlening uitgebreid is, stijgen de inkomsten niet. De regering geeft geen toestemming om tarieven te verhogen. Verzekeraars willen ook geen hogere tarieven betalen.De Nationale Ziekenhuisraad heeft de situatie diverse keren onder de aandacht van de regering gebracht, maar er komen geen oplossingen. Naarendorp zegt dat signalen gegeven worden aan de directie dat de werknemers niet meer kunnen wachten. Hij hoopt dat de signalen worden opgepakt. Er wordt rekening mee gehouden dat de dienst niet lamgelegd worden omdat het gaat om de gezondheidssector.De overheidsziekenhuizen hebben de toezegging van de regering gekregen dat de werknemers ook de koopkrachtversterking zullen krijgen die aan de ambtenaren is gegeven. De particuliere ziekenhuizen zijn hier niet voor in aanmerking gekomen. De directies hebben een brief geschreven aan de minister van Volksgezondheid hierover. Naarendorp merkt op dat het bij Diakonessenhuis gaat om aanpassing van de salarissen en toelagen. Volgens hem blijkt de herwaardering van de leerkrachten ook niet het gewenste resultaat te hebben opgeleverd. Mensen hebben netto veel minder ontvangen dan zij hadden verwacht. Hij voert aan dat de regering wat zal moeten doen aan de belastingschijven opdat daadwerkelijk verlichting kan komen.