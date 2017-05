De Braziliaanse JBS is de grootste vleesverpakker ter wereld. (Foto: Reuters)





In een verklaring hebben de aanklagers in vijf verschillende corruptie-aanklachten gezegd dat het holdingbedrijf - eigendom van de familie Batista - de flexibiliteitsboete over 25 jaar betaalt. De afbetaling begint in december. Aanklagers zeggen dat het wereldwijd de grootste boete ooit is.J & F was in staat de uiteindelijke boete te verminderen met zo’n US$ 276 miljoen van de initiële US$ 3,4 miljard de Braziliaanse officieren van justitie hadden voorgesteld. Drie eerdere voorstellen van J & F werden afgewezen. Het bedrijf heeft eerder dinsdag zijn advocaten vervangen.De getuigenissen van J & F's eigenaren Joesley en Wesley Batista dat zij de afgelopen jaren US$ 184 miljoen aan steekpenningen hebben betaald aan bijna 1.900 politici, heeft Brazilië gebracht in een politieke crisis, die dreigt fataal te worden voor president Michel Temer.Joesley Batista vormt het centrum van een corruptieonderzoek tegen Temer. Hij had in het geheim een gesprek met de president opgenomen waarin te horen is dat Temer toestemming geeft om een getuige om te kopen. Temer ontkent elke aantijging.Het grootste deel van de boete, zo’n US$ 2,5 miljard, zal worden verdeeld over de Braziliaanse ontwikkelingsbank BNDES, het FGTS-werknemers ontslagfonds, twee pensioenfondsen voor werknemers van staatsgeleide bedrijven en kredietgever Caixa Econômica Federal.Pensioenfondsen en staatsbanken hebben geïnvesteerd in of hebben leningen aan J & F-bedrijven verlengd in ruil voor steekpenningen die de broers Batista hebben betaald, staat in een getuigenverklaring. Aanklagers zeggen in de verklaring dat de boete gelijk is aan 5,6 procent van de omzet van de groepsmaatschappijen. Investeerders in JBS-aandelen hebben de pleidooi-onderhandelingen nauwlettend gevolgd.JBS-aandelen zijn deze maand meer dan 25 procent gekelderd in een extreem turbulente handel als gevolg van de bezorgdheid dat de terugslag van het schandaal zijn financieringsopties zou kunnen beperken.