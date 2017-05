Voor 69% zijn de mijnbouwinkomsten betaald in SRD en de overige 31% in US$. Het ministerie van Financiën merkt op dat 63% van de mijnbouwinkomsten in de vorm was van niet-belastinginkomsten, gevolgd door directe belastingen, 36% en indirecte belastingen 0.3%.De voornaamste niet-belastinginkomsten waren royalties en statistiek- en consentrechten, terwijl de directe belastingen die zijn afgedragen door de mijnbouwbedrijven bestonden uit inkomsten- en loonbelasting en sociale premies.Met het vrijgeven van de statistieken wil het ministerie van Financiën bijdragen tot “een betere transparantie van de overheidsfinanciën in het algemeen en van de mijnbouwinkomsten in het bijzonder.” Het departement wil in 2017 deze statistieken voortzetten en beschikbaar maken voor het betere publiek. De details over de mijnbouwinkomsten 2016 zijn geplaatst op de website van het ministerie van Financiën.