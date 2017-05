Een demonstrant houdt een bord op naar aanleiding van de obligaties die Goldman Sachs heeft gekocht van Venezuela.(Foto's: Reuters)





De beleggingsbank in New York heeft de obligaties naar schatting tegen een sterk verdisconteerde koers gekocht. Goldman Sachs stelt dat hij de schuld op de secundaire markt heeft gekocht en niet direct met de overheid heeft onderhandeld. Maar de oppositie heeft gedreigd dat een toekomstige regering zal weigeren de schulden terug te betalen aan de bank. Het door de oppositie geleid Congres heeft dinsdag ook gestemd om zijn Amerikaanse tegenpartij te vragen de overeenkomst te onderzoeken.“De financiële levensader van Goldman Sachs aan het regiem zal worden gebruikt om de brutale onderdrukking tegen de honderdduizenden Venezolanen die vreedzaam protesteren voor politieke verandering in het land, te versterken", zegt Congresvoorzitter Julio Borges in een brief aan de president van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein."Gezien het ongrondwettig karakter van de regering van Nicolas Maduro, haar onwilligheid om democratische verkiezingen te houden en de systematische schendingen van de mensenrechten, ben ik ontzet dat Goldman Sachs heeft besloten deze transactie aan te gaan." Hij heeft eraan toegevoegd dat hij van plan is om "elke toekomstige democratische regering van Venezuela te adviseren om deze obligaties niet te erkennen of te betalen".Economie-correspondent van de BBC, Andrew Walker, zegt dat het waarschijnlijk is dat de prijs diep verdisconteerd is en als de schulden op tijd worden betaald, de obligaties een zeer lucratieve investering zouden zijn. Maar de economische crisis in Venezuela betekent dat een ingebrekestelling een reële mogelijkheid is, voegt hij eraan toe.Buiten de Goldman Sachs-kantoren in New York had zich dinsdag een kleine groep betogers verzameld met plakkaten die het bedrijf beschuldigen van het steunen van president Maduro. De obligaties zijn uitgegeven door de genationaliseerde oliemaatschappij van Venezuela, PDVSA. Goldman Sachs schrijft in een verklaring dat hij de aankoop heeft gedaan in de verwachting dat de politieke situatie in Venezuela zal verbeteren."We hebben geïnvesteerd in PDVSA-obligaties omdat we, zoals velen in deze branche, geloven dat de situatie in het land te zijner tijd moet verbeteren,” gaat de verklaring verder. "We erkennen dat de situatie complex en evoluerend is en dat Venezuela in een crisis is. Wij zijn het er mee eens dat het leven er beter op moet worden, en we hebben de investering gedaan omdat we geloven dat het zal gebeuren."Venezuela worstelt met regelmatige anti-overheidsdemonstraties en tientallen mensen zijn sinds april in protest gerelateerd geweld gestorven.