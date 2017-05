VHP-fractieleider Chan Santokhi. (Beeld: DNA)





Net als diverse Assembleeleden stond ook Santokhi stil bij het verbod op casino's in Turkije. Hij wil weten of het verbod ook geldt voor Turken, aangezien zij in Suriname wel in die business zitten. Santokhi vroeg de regering of de 15 miljoen die Turkije had toegezegd bij de ondertekening van de intentieverklaring in 2013 is gebruikt. Hij wilde ook weten of er gesprekken gevoerd worden met de Turk Eximbank. Santokhi merkte op dat hij bij het doornemen van de overeenkomst zich afvroeg of de regering nu de relatie met Turkije en Equatoriaal Guinee aangaat omdat er daar geld te lenen valt.Santokhi stelde ook indringende vragen over waarom voor Turkije toeristenkaart is ingevoerd, maar het gelijkheidsbeginsel niet geldt voor Surinamers. Volgens hem was er op Buitenlandse Zaken vastgesteld dat de toeristenkaart zou worden ingevoerd voor de diasporalanden Indonesië, China en India. Iemand op het Kabinet van de President heeft bepaald dat Turkije ook op de lijst komt.In het kader van efficiënt buitenlands en transparantie vroeg de politicus of Buitenlandse Zaken voor 2,4 miljoen euro een contract heeft geketend voor levering van kaarten voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Hij wilde ook weten op wiens naam het ambassadegebouw van Suriname in Parijs staat. Ook zou een kerkdienst in het consulaat van Miami zijn gehouden voor reiniging van het gebouw op kosten van de Staat. Hij wilde ook weten of Suriname US$ 52.000 heeft betaald voor verscheping van een hond van de Surinaamse vertegenwoordiger uit Haïti.