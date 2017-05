Districtscommissarissen hebben hun begrotingen overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. (Foto: Raoul Lith)





Minister Edgar Dikan geeft aan dat er als land een mijlpaal bereikt is met het er doorheen krijgen van de eerste districtsverordeningen. Deze zullen de districten in staat stellen inkomsten te genereren, waarbij er wordt gestart met vuilophaal en -verwerking. Dikan denkt dat er meer zaken in het district gerealiseerd kunnen worden door de heffingen rechtstreeks in de kas van de districtscommissariaten zonder te leunen op de subsidie van de centrale overheid. “We gaan de districten dat stukje armslag geven om ook te verdienen. Daarmee zijn we mee bezig; het is een traject.” Hij geeft aan dat het eindtraject moet worden beoordeeld, niet de weg ernaartoe.Eerst zijn de districtsplannen besproken tijdens hoorzittingen in de districten, op basis waarvan de begrotingen zijn opgesteld. Hiermee is een stukje decentralisatie gerealiseerd, legt de bewindsman uit. De begrotingen worden vervolgens door het ministerie van Financiën doorgestuurd naar de andere departementen. Deze moeten duidelijk aangeven wat ze in de districten zullen doen, vertelt Dikan. Het beleid van de ministeries zal hierdoor volgens hem beter tot uiting komen. Het is nu niet duidelijk op de begrotingen wat voor welk district is bestemd. De RO-minister zegt dat geëvalueerd zal worden wat er wel en niet gerealiseerd is. Decentralisatie is volgens hem omvangrijk en Suriname mag trots zijn op wat er de afgelopen dertig jaar is gerealiseerd, stelt Dikan.Raoul Lith