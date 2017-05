Assembleelid André Misiekaba, voorzitter van commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)





Voorzitter van commissie van rapporteurs André Misiekaba (NDP), erkent dat er politieke gevoeligheden zijn rondom de positie van Turkije in Europa. Dit land probeert al jaren toe te treden tot de Europese Unie. Er zijn afspraken gemaakt over immigratie die niet goed verlopen, wat maakt dat de spanningen verder zijn gestegen. "Toch blijft Turkije een land waar je rekening mee moet houden,"stelde Misiekaba.Er zijn zes gebieden van samenwerking geïdentificeerd.1. Wederzijdse investeringen;2. Energie en minerale hulpbronnen;3. Ontwikkeling van landbouw en veeteelt;4. Onderwijs en gezondheid;5. Wetenschap en technologie en6. ToerismeMisiekaba vraagt zich af waarom hij luchtvaart niet in het rijtje ziet, Turkije is bij uitstek het land van de luchtvaartsector. Er zijn wel afspraken hierover, maar waarom er niet gesproken is over luchtvaart.De politicus stond stil bij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het buitenlands beleid moet coördineren. Verschillende ministeries onderhouden een zelfstandige relaties met bevriende landen. Turkije heeft reeds beurzen ter beschikking gesteld in de orde van ruim tachtig beurzen. Deze zijn niet ingevuld. Misiekaba wilde hierover duidelijkheid van de regering, want dit zou niet mogen, terwijl zoveel studenten hiervan gebruik van zouden kunnen maken. Aan de orde kwam ook dat in Turkije casino's verboden is, terwijl in Suriname diverse Turken in de branche zitten. Hoewel er enkele vraagpunten zijn, zou de overeenkomst wat Misiekaba betreft een hamerstuk kunnen zijn.In de commissie van rapporteurs hebben verder zitting: Dew Sharman (VHP), Grace Watamaleo (NDP), Gregory Rusland (NPS), Stephen Tsang (NDP), William Waidoe (PL) en Remi Tarnadi (NDP). De eerste ronde voor De Nationale Assemblee is afgerond. De behandeling wordt donderdag voortgezet. De regering moet nog antwoorden. Turkije heeft het verdrag reeds geratificeerd.