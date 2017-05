Imro Edam, voorzitter van de bond bij 's Lands Hospitaal.





"Het ziet er niet mooi uit voor de ziekenhuizen. Overal zijn er problemen. Er breken donkere dagen aan binnen de gezondheidszorg," stelt Edam. Hij zegt dat de bonden van 's Lands Ziekenhuis en AZP samenwerken. Maar bij 's Lands zijn er meer problemen, want de regering heeft gevraagd om geduld te betrachten tot eind juni voor de uitbetaling van de lump sum, die al in maart moest worden betaald. Op 31 maart zou er al actie worden gevoerd, maar het bestuur kreeg een telefoontje van Volksgezondheid voor een onderhoud met raadsadviseurs op het Kabinet van de President.Edam voert aan dat er eerder gesprekken gevoerd zijn met de raadsadviseurs, maar er is nog steeds geen oplossing in zicht. Er is een brief geschreven naar de regering met een ultimatum. De bond bij 's Lands Hospitaal zal donderdag om 13.00 uur een algemene ledenvergadering beleggen. Als er nog niet uitbetaald is, dan zal bepaald worden wat de verder te ondernemen stappen zullen zijn. Ook het ultimatum bij AZP verloopt. Als er geen oplossing komt, zal het niet mooi uitzien, verzucht Edam.