Robby Naarendorp, voorzitter bond bij Diakonessenhuis.





De regering heeft de werkers bij overheidsziekenhuizen toegezegd een koopkrachtversterking, zoals de ambtenaren die hebben gekregen. Het gaat om maandelijks SRD 375 van april tot en met juni. Van augustus tot en met december wordt het bedrag SRD 500 per maand. Intussen wordt nagegaan hoe het bedrag per 1 januari 2018 in het loon wordt opgenomen.Naarendorp zegt dat de particuliere ziekenhuizen hetzelfde voelen als de overheidsziekenhuizen. De regering komt de overheidsziekenhuizen tegemoet, maar het Diakonessenhuis en St. Vincentius ziekenhuis hebben nog geen antwoord gekregen op een schrijven van de directie. Naarendorp voert aan dat de ziekenhuizen geen toestemming krijgen van de regering om de ligdagtarieven te verhogen. Van waar moeten de ziekenhuizen dan de extra kosten halen om werkers te betalen. De vakbondsleider voert aan dat de tarieven allang achterhaald zijn."Wij hebben al meegemaakt dat verpleegkundigen van particuliere ziekenhuizen naar overheidsziekenhuizen zijn vertrokken. Nu zal het weer hetzelfde gebeuren als de particuliere ziekenhuizen niet inkomen," benadrukt Naarendorp. Om ambtenaren en leerkrachten tegemoet te komen, verhoogt de regering wel de brandstofprijs, die marktconform is geworden. "Maar de ligdagtarieven mogen niet worden verhoogd. De werkers van de particuliere ziekenhuizen hoeven geen herwaardering te krijgen van de regering," voert Naarendorp aan. "De bond zal in de ochtend in elk geval een duidelijk signaal geven aan de regering."