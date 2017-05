Justitie is op zoek naar Curtis Paulna. (Foto: KPS)





Op last van de rechter-commissaris heeft de afdeling Narcotica Brigade van de politie de descente gehouden. De drugs waren verstopt in een container op het Jules Sedney Haven complex. In deze zaak zijn elf verdachten aangehouden en in verzekering gesteld, van wie negen reeds in vrijheid zijn gesteld. De verdachte Paulna Curtisis nog voortvluchtig, meldt de politie Public Relations.Op last van de procureur-generaal is er opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Paulna, geboren op 20 september 1975 in Paramaribo en wonende aan de Van Dijkstraat no. 4. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.