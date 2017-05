Minister Jerry Miranda





De persoon die bouwt aan de Koningstraat, heeft een bouwvergunning en voldoet aan alle voorwaarden. De minister voert aan dat de bouwvergunning verstrekt is nog voordat hij bewindvoerder werd op het ministerie. Er is ook een buurtonderzoek gedaan, waar de meeste mensen positief op gereageerd hebben.Miranda merkt op dat er een uitgebreid antwoord komt op de zaken die Breeveld heeft aangekaart. Het complete dossier zal verzonden worden naar de Assembleevoorzitter. "Ik heb de heer Breeveld altijd alle informatie gegeven. Ik heb hem gezien als een gentleman, maar nu ben ik diep teleurgesteld in hem. Ik heb hem vandaag nog gebeld, maar hij nam zijn telefoon niet op. Hij had het antwoord moeten afwachten voordat hij met een open brief zich richt tot het grote publiek," stelt de bewindsman.