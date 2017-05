Algemeen directeur Antoine Elias, minister Ronni Benschop en twee legerofficieren.





Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft gesprekken gevoerd met de minister van Defensie, Ronni Benschop, om samen te werken. Het Nationaal Leger zal brood leveren aan het ziekenhuis, het MMC zal medische apparatuur en specialisten beschikbaar stellen aan het Militair Hospitaal. Ook zal er een crèche opgezet worden voor het personeel van beide organisaties in Nickerie.Het is de bedoeling dat binnenkort er een gezamenlijk intentieverklaring getekend wordt over de samenwerking. Hierin zal precies aangegeven worden op welke basis er samengewerkt worden en welke diensten de twee instanties zullen leveren.Antoine Elias, algemeen directeur van het MMC, zegt dat de samenwerking een win-win situatie zal zijn. Ook op het gebied van sport zal er samengewerkt worden. Elias kijkt uit naar de formalisering van de afspraken.