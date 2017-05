Een drukte van belang bij het SZF-kantoor Derde Rijweg. Veel mensen zijn niet geholpen en moeten weer terugkomen.





Veel mensen die niet over een geldige kaart beschikken, toonden zich onzeker. "Gaat het ziekenhuis ons helpen, want de kaart van mijn kinderen vervalt op 31 mei. Wij hebben te horen gekregen dat wij over twee weken weer moeten proberen," zegt een bezorgde moeder aan Starnieuws. Hoewel het SZF-personeel aan de Derde Rijweg meedeelt dat de kaart geldig is, zijn mensen er niet gerust op.De SZF-directeur verwijst naar een brief die op 23 mei is gestuurd naar alle dienstverleners en dienstdoende instanties aangesloten bij het SZF. Hier staat dat het SZF voorziet dat door enorme drukte niet iedereen tijdig voorzien zal kunnen worden van een geldige kaart. Het gaat om de verzekering van kinderen tot 16 jaar en zestig plussers. "Voor zover een persoon zich bij u aanmeldt met een SZF Bazo-kaart met een geldigheidsduur tot 31 mei 2017, vragen wij u om betrokkene zoals gebruikelijk van de diensten te voorzien. De betaling naar u toe is ook gegarandeerd. Deze maatregel is van kracht tot en met 30 juni 2017," schrijft Kromohardjo.De voorlichting zal door SZF opgevoerd worden om de mensen die niet over een geldige kaart beschikken, ervan te verzekeren dat zij geholpen zullen worden. Ook zullen er extra flyers worden neergelegd bij diverse SZF-kantoren.