Het puin van huizen is te zien na een overstroming in het dorp Matara in Sri Lanka. (Foto's: Reuters)





Cycloon Mora heeft toegeslagen op het eiland Saint Martin en op Teknaf in het kustdistrict Cox Bazar van Bangladesh. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd naar opvangplaatsen. In het district Chittagong zijn zo’n 150.000 mensen verplaatst. Het grensgebied is ook de thuisbasis van vluchtelingenkampen voor Rohingyas die hun thuisland in het noordwestelijke Myanmar zijn gevlucht.De schade aan de kampen is groot, bijna alle 10.000 rieten hutten in de kampen Balukhali en Kutupalong zijn verwoest. De meeste tijdelijke huizen in de kampen zijn afgevlakt. De omstandigheden van de Rohingyas vluchtelingen is slecht, nu ze geen onderdak hebben en in de open lucht zijn.Het districtshoofd van Cox Bazar, Mohammad Ali Hussin, vertelt dat tenminste 15.000 huizen in de wijk zijn vernietigd. Hij heeft ook onbevestigde rapportage van drie doden en tientallen gewonden, onder wie diverse Rohingya-vluchtelingen.De autoriteiten in Chittagong zeggen dat winden tot 135 km per uur over de laaggelegen kustgebieden is geraasd en een vloedstorm met golven van 2 meter hoog heeft veroorzaakt.In oktober zijn ongeveer 74.000 Rohingyas gevlucht naar Bangladesh nadat het leger in Myammar een offensief opende in reactie op opstandige aanvallen. De groep vluchtelingen sloot zich aan bij de meer dan 200.000 mensen die in de loop der jaren hun toevlucht daar hebben genomen. De regering van Bangladesh schat dat er in totaal ongeveer 350.000 Rohingyas in Bangladesh zijn.In het overwegend Boeddhistische Myanmar wordt Rohingyas het burgerschap officieel geweigerd. Ze worden er als illegale immigranten aangemerkt. In de afgelopen jaren zijn ongeveer 120.000 Rohingyas landelijk ontheemd door geweld van de overheid en leven ze in kampen.De schade is nog niet helemaal duidelijk. De sterke winden hebben in Myanmar ongeveer 300 huizen beschadigd in de deelstaat Rakhine. Maar weerdeskundigen van Bangladesh zeggen dat de cycloon niet zo zwaar was als ze hadden gevreesd. "De ernst was minder dan de angst," zegt Shamsuddin Ahmed, van een weerbureau in Chittagong.De cycloon zal naar verwachting gedurende de dag inlands afzwakken in Bangladesh en naar India verhuizen, waar de autoriteiten hebben gewaarschuwd voor zware regen in de noordoostelijke deelstaten Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland en Arunachal Pradesh.De cycloon heeft zich gevormd nadat de moessonregen de afgelopen dagen overstromingen en aardverschuivingen hebben veroorzaakt in Sri Lanka. In de afgelopen dagen zijn minstens 180 mensen gedood en 112 anderen gewond. In de oostelijke Indiase deelstaat Bihar zijn in de afgelopen dagen 24 mensen gedood door bliksem of ineenstortende woningen.Terwijl de regen elke jaar dood en vernietiging brengt, zorgt hij ook voor het leven in de regio. De moessonregen is dinsdag op de zuidelijke kust van India aangekomen. Dat maakt hem tot de vroegste regen sinds 2011. Het betekent dat India een hogere boerderijproductie zal hebben en een robuuste economische groei zal doormaken.