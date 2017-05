De verdachten Steven O. (41) en de Julien L. (34) staan terecht, omdat hen verweten wordt dat zij 32.000 krapé eieren in hun bezit hadden. Ze werden op 29 april rond middernacht aangehouden door de politie van Albina.De verdachten waren met de boot vanuit Galibi vertrokken met 64 zakken eieren. De politie was al langer dan twee uurtjes op het water, toen zij ineens een boot met drie mannen zagen. Een van de mannen sprong in het water, terwijl Steven O. en Julien L. in de kraag werden gevat. Elke zak bevatte 500 krapé eieren.Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor heeft deze zaak in behandeling genomen op de rechtszitting van woensdag. De rechter heeft besloten getuigen te horen, omdat een van de verdachten ontkent het feit gepleegd te hebben.