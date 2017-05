Leden van de Farc zijn gehuisvest in 26 transitie kampen in Colombia. (Foto's: AFP)





Onder een vredesovereenkomst die eind vorig jaar is ondertekend, zouden alle wapens vandaag overgedragen moeten zijn aan de Verenigde Naties (VN). Farc-commandanten hadden aangevoerd dat zij de oorspronkelijke deadline niet zouden kunnen nakomen door vertragingen bij het bouwen van speciale kampen voor gedemobiliseerde vechters.Volgens de overeenkomst, die na vier jaar gesprekken in Cuba is bereikt, zouden ongeveer 7.000 strijders in 26 overgangszones tegen 30 mei hun wapens aan de VN moeten overhandigen. "In een gezamenlijke overeenkomst met de Verenigde Naties en de Farc hebben we afgesproken dat de wapenoverdracht dinsdag - zoals was gepland - niet zal eindigen, maar binnen 20 dagen", aldus Santos. "De wijziging van de datum heeft geen invloed op de krachtige beslissing en de duidelijke inzet van de overheid en de Farc om te voldoen aan het akkoord."President Santos heeft ook aangekondigd dat de tijd dat de rebellen in de demobilisatiekampen zouden kunnen blijven is verlengd tot 1 augustus. Daarna moeten alle strijders hun re-integratieproces starten in het maatschappelijk leven.De eerste groep Farc-rebellen heeft eerder deze maand certificaten ontvangen, omdat ze het ontwapeningsproces hadden voltooid. De VN-missie heeft de certificaten overhandigd tijdens een ceremonie in Bogota. Sinds de Farc de vredesovereenkomst heeft ondertekend, hebben duizenden rebellen hun wapens overgedragen.Het akkoord brengt een einde aan meer dan vijf decennia van conflicten. President Santos heeft voor zijn inspanningen om te komen tot de overeenkomst, de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen.