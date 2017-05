Minister Jerry Miranda en de vertegenwoordigers van de Volksrepubliek China tekenen de overeenkomst. (Foto: Raoul Lith)





Sinds 4 mei is in Suriname een team van de 'Institution of Shanghai Architectural Design and Research' uit China dat zich bezighoudt met het ontwerpen van de huizen, de infrastructuur, ontwatering en het geologisch onderzoek. Er zullen Chinese en lokale werknemers worden ingezet voor het uitvoeren van het project.Het gebied is 25 hectare groot waarop de woningen van gemiddeld 85 m2 komen te staan. De huizen zullen variëren één tot drie kamers. Uiterlijk april 2018 zal gestart worden met de bouw van de eerste 350 woningen. De 1000 woningen moeten vervolgens binnen 24 maanden zijn opgeleverd. Het terrein is reeds bouwrijp gemaakt.Ambassadeur Zang Jinxiong vindt dat de diplomatieke relatie met Suriname, die 41 jaar bestaat, erg goed is. Hij zegt dat onder andere het vertrouwen en de economische banden tussen beide lande zijn verdiept. Suriname ondersteunt China in internationale aangelegenheden. Volgens de diplomaat kan door gezamenlijke inzet de bilaterale relatie versterkt worden.Minister Jerry Miranda zegt dat China een goede partner is. Hij benadrukt dat de bouw van de huizen een belangrijk project is en zal bijdragen om de woningnood te lenigen. Hij hoopt dat het zonder oponthoud van start kan gaan. Na de ondertekening van de samenwerking, is een heildronk uitgebracht op het project en de relatie tussen Suriname en China.Raoul Lith