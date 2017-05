Een 18-jarige is vandaag doodgeschoten in haar woning aan de Kwikstraat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is nog bezig met het onderzoek.De tiener is in haar borststreek geraakt door een jachtgeweer. Zij overleed kort nadat zij werd beschoten. De arts die ingeschakeld werd, heeft de dood vastgesteld.Starnieuws verneemt dat de camerabox is meegenomen.