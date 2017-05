Het team van Al-Khemia met de geslaagde. Van l-r: Franklin Maanster, Jamal Shabazz, Abubakr MacAndrew, Anwar Alibux en Indra Dwarkasing.





Abubakr MacAndrew is de eerste student die bij Al-Khemia zijn Bachelor of Arts (BA) heeft behaald in de studie Islamic Finance & Management (IF&M). Zijn afstudeerstudie boog zich over het toepassen van de Musharakah in Suriname. Een Musharakah is een samenwerkende onderneming gedeeltelijk overeenkomend met de naamloze vennootschap.Islamic Finance is na bijna 21 jaar lidmaatschap van de Organisatie van Islamitische Coöperatie (OIC) en de Islamic Development Bank (IsDB) nog steeds in de beginfase in Suriname, zegt Al-Khemia. Sommige regels zijn bekend. Wat onbekend was, is hoe deze regels kunnen en moeten worden toegepast binnen de Surinaamse cultuur en wetgeving. De studie concludeerde dat door middel van een 'Master Contract' en/of bepaalde statutaire aanpassingen een Shariah compliant samenwerkende onderneming kan worden opgezet. Shariah zijn de wetten en regels die worden afgeleid uit de Koran. Op basis van cultuur en interpretatie verschilt deze per regio en land. Er is gewerkt met de richtlijnen vanenVoor zijn opdracht moest MacAndrew een 'Master Contract' ontwikkelen voor een onderneming met vier partners. Als rechtspersoon is de nieuwe eenmans NV gebruikt van de Kamer van Koophandel en Fabrikanten. Dit 'Master Contract' en de onderneming zullen verder worden onderzocht (juridisch en commercieel) op hun functioneren in Suriname. Dit model zal nu ook worden toegepast bij twee andere bedrijven van Al-Khemia leden. De Musharakah is voor zowel moslims als niet moslims en heeft onder andere als voordeel rentevrij ondernemen, grotere transparantie en betrokkenheid van partners. Het dwingt de partners ook minder risico’s te nemen zonder eerst grondige onderzoekingen te verrichten en zich te verantwoorden. Een Musharakah kan werken met consensus of een aangewezen directeur.De studie Islamic Finance & Management valt onder het Education & Science programma van Al-Khemia, die sinds 2014 bezig is met Islamic Finance fondsen en studies. Er is in 2016 een samenwerkingscontract getekend met de International Institute of Islamic Economics & Entrepreneurial Development. Er worden 19 verschillende financiële producten behandeld bij de IF&M studie. MacAndrew koos ervoor de Musharakah te onderzoeken, omdat deze de beste basis zou vormen voor de overige producten en diensten in Suriname. De studie omvat 242 studiepunten en duurt vier jaren. Vanwege een eerder afgeronde Imam (Islamitische Geleerde) studie en getoetste algemene vaardigheden, heeft zijn studie slechts 2 jaren geduurd. Zijn afstudeerscriptie en presentatie zijn binnenkort op de website (alkhemia.org) van Al-Khemia te vinden.