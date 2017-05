De eerste politieman heeft Frendy verhoord. De man heeft volgens de wetsdienaar bekend dat hij samen met Guillermo G. en Revinio S. een inbraak had gepleegd in een woning. Een security guard betrapte hen. De ingeschakelde politie kon Frendy aanhouden. Tijdens het verhoor zijn de twee anderen in beeld gebracht. Frendy is tijdens de zitting teruggekomen op zijn verklaringen. Hij zou mishandeld zijn, daarom heeft hij de verklaringen afgelegd. Ook beweerde hij bij de rechter-commissaris het proces-verbaal niet ondertekend te hebben.De berovingszaak van de ondernemer is toegevoegd aan de inbraak, omdat Guillermo S. in beide zaken betrokken is. In deze zaak staan ook Xavier C. Raoul L. en Benito L. terecht. Zijn zijn voorlopig op vrije voeten. Xavier C. zou de anderen gevraagd hebben om de schijnberoving te plegen. Guillermo S. zei dat hij is afgezet door Benito L. en Raoul L. Xavier C. heeft Raoul L. benaderd die hem in contact bracht met Benito L. Xavier deed een valse aangifte. Hij verklaarde dat ze autopech hadden en overvallen zijn door criminelen. Dit verhaal bleek niet te kloppen. Het ging om een schijnberoving. Guillermo S. heeft de SRD 13.000 voor zichzelf gehouden en de anderen niks gegeven. Raoul L. en Benito L. zouden hem niet opgehaald hebben, zoals afgesproken. De rechter besloot het verdere onderzoek uit te stellen toen bleek dat de vierde politieman het dossier niet bestudeerd had.