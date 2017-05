De huidige ontwikkeling is volgens Jairam zeer zorgwekkend, omdat de meeste boeren steeds de lokaal geproduceerde consumptiepadie van Guyana als zaaizaad gebruiken, waardoor op termijn zowel de kwaliteit van de productie als de opbrengst en dus ook de winstgevendheid juist achteruit zal gaan. Bij een verdere overname van de rijstproductie door Guyanese rijstvariëteiten zullen onderzoek en voorlichting in Suriname geleidelijk ook op de achtergrond raken en hun bestaansrecht verliezen. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de ontwikkeling en voortbestaan van de sector.De Politieke Vleugel van de FAL concludeert dat er geen goede interactie bestaat tussen het agrarische beleid en de agrarische productie, waardoor beleidsmaatregelen niet afgestemd worden op de ontwikkelingen binnen de sector. De onderzoeksresultaten, inclusief de nieuwe variëteiten die met zoveel inspanning worden ontwikkeld, worden niet geadopteerd door de sector. Zo blijkt ook dat de variëteiten die onlangs uitgegeven zijn door Adron heel weinig gebruikt worden door de sector. Het ministerie van LVV is nu via Adron ook bezig om rijstvariëteiten uit Maleisië uit te testen voor de rijstsector in Suriname, zonder dat er nog duidelijkheid bestaat of de sector geïnteresseerd is om die variëteiten te gebruiken.Het is volgens Jairam dringend om de volgende inspanningen te plegen:Grondig onderzoek instellen om antwoord te vinden op de vraag, waarom de meeste boeren geen Surinaamse variëteiten willen gebruiken.De toegang tot hoogwaardig kwalitatief en betaalbaar zaaizaad moet opgevoerd worden. Sinds de sluiting van SML en Bernhardpolder is de zaaizaadvoorziening verslechterd. Bernhardpolder zou aangewend moeten worden om de zaadproductie op te voeren, terwijl er ook uitvoering gegeven moet worden aan de zaadwet, om de zaadvermeerdering ook via de particuliere sector op te voeren.Impulsen geven gericht op het opvoeren van de organisatie ontwikkeling, opdat de sector uiteindelijk geordend kan worden waardoor alle stakeholders betrokken kunnen worden in het onderzoeksbeleid en het innovatieproces.De extra opbrengsten vanwege de hogere prijzen voor de rijstexporten naar Venezuela in het kader van de Petro Caribe deal, moeten aangewend worden voor de versterking van de sector, stelt Jairam.