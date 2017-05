Kasim H. (39) alias Messi en Jules A. (64) alias Tjoepi is door de afdeling Kapitale Delicten aangehouden in het onderzoek van een misdrijf gepleegd aan de Krabbesteeg. De 36-jarige Jurmen Pramie heeft het leven gelaten bij de beroving op 24 mei.Toen de politie ter plekke aankwam, was het slachtoffer nog in leven. Hij deelde mee beroofd te zijn geworden door twee mannen die hem met een scherp voorwerp steekverwondingen hebben toegebracht. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Hij is een uur na aankomst in de ziekeninrichting overleden.Kasim H. en Jules A. zijn door de afdeling Kapitale Delicten in beeld gebracht. De mannen zijn opgespoord en aangehouden. na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld.Jules A. heeft tijdens het verhoor verklaard dat hij juist het slachtoffer is geweest van diefstal van zijn AOV-gelden door Pramie. Toen Jules A. Jurmen Pramie naderde was deze bezig het geld te tellen. Reden genoeg voor Jules A. om hem te steken met een scherpvoorwerp in de buikstreek. Kasim H. verklaarde alleen maar te hebben geholpen om het geldbedrag terug te krijgen. Kasim H verklaarde alleen maar te hebben geholpen om het geldbedrag terug te krijgen van Jurmen Pramie.De Afdeling Kapitale Delicten onderzoek de juiste toedracht in deze zaak verder, meldt de politie Public Relations.