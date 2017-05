Een uit hout opgetrokken laagbouw woning aan de Ijzerharstraat is zondag volledig in de as gelegd. Een zoon van de eigenares merkte de brand op in een slaapkamer. Hij wist zijn moeder en oma in veiligheid te brengen.De moeder liep enkele schrammen op en verloor het bewustzijn. Zij moest per ambulance worden vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na medische behandeling is de vrouw heengezonden.De politie van Bureau Nieuwe Haven trof bij aankomst de woning in lichter laaie aan. De ingeschakelde brandweer heeft kunnen voorkomen dat belendende panden in brand vlogen. De panden hebben wel schroeischade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, meldt de politie Public Relations.