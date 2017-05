Een groot deel van het mobiel klantenbestand met spraak- en sms-diensten is overgezet op nieuwe centrale-apparatuur. Hiermee geeft het Telecommunicatiebedrijf Suriname aan dat de noodzakelijke werkzaamheden aan de infrastructuur voor mobiele telecommunicatie vlot verlopen.Het bedrijf streeft ernaar om op 10 juni alle Telesur-mobielnummers met alle services inclusief mobiel internet, operationeel te hebben op het nieuw systeem. Sinds 18 mei is het telecombedrijf gestart met de werkzaamheden die zullen doorgaan tot en met 9 juni. Telesur attendeert gebruikers erop dat op woensdag 31 mei en zaterdag 03 juni het mogelijk is dat in de dienstverlening voor mobiel internetten onderbrekingen van 30 tot 60 minuten kunnen plaatsvinden.