De betaling van alle belastingsoorten en ook de restitutie van belastinggelden zal vanaf donderdag uitsluitend via de bank geschieden. In een persbericht meldt de Belastingdienst dat de aangiften normaal zullen plaatsvinden via het hoofdkantoor en haar locaties in de districten.“Het automatiseren van de betalingen bij de Belastingdienst is een onderdeel van de hervormingen van de staatsfinanciën.” Het ministerie van Financiën gaat mee met de voortschrijdende ICT-technologie. Nu kunnen klanten gebruik maken van internetbankieren en van rechtstreekse stortingen bij de bank. Volgens de Belastingdienst zal de betaalmethode via de bank ervoor zorgen dat de interne processen ban de dienst worden vergemakkelijkt en een veilig betaalsysteem kan worden gegarandeerd.De stortingen kunnen worden gedaan bij de Surinaamse Postspaarbank, de Landbouwbank/Volkscredietbank, Hakrinbank, Republic Bank en De Surinaamse Bank.