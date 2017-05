Het niveau van kinderopvang in Suriname is gemiddeld niet slecht, maar tussen de opvanginstellingen onderling blijken er soms onacceptabel grote verschillen te zijn in kwaliteit en veiligheid. Dat is de conclusie van de Raad Early Childhood Development (ECD) na een evaluatie van de opvanginstellingen. De raad voor crèches en kinderdagverblijven is in november ingesteld.In de afgelopen maanden zijn er inspecties gepleegd bij de kinderdagverblijven. Bij een instelling was er te weinig toezicht op de baby’s. Voor elke vier baby’s van 6 tot 12 weken moet er een verantwoordelijke zijn. Zodra er te weinig leidsters zijn, gaat dit ten koste van de kwaliteit en zorg, merkt de raad op. Voor kinderen tussen 12 tot 24 maanden moet er een verantwoordelijke zijn op elke zes pupillen. Voor peuters – 24 maanden tot 4 jaar- moet er een leidster zijn voor 12 kinderen. Voor de hogere groep, schoolgaanden tussen 4 en zes jaar, moeten de klassen maximaal 35 kinderen hebben en moet de leerkracht worden bijgestaan door een bevoegde assistent.Sommige instellingen hadden voor de veiligheid dringende adviezen nodig. Vooral de veiligheid bij brandgevaar is bij sommige een punt van aandacht en zorg. Er moeten in ieder geval verschillende vluchtwegen zijn bij brand. “Bij sommige instellingen laat dit echt te wensen over,” zegt de raad in een persbericht. Er wordt veel gebruik gemaakt van diefijzer. De raad heeft de instellingen gevraagd contact op te nemen met de brandweer voor deskundig advies.Opvangruimten moeten in goede staat zijn, geen losse vloertegels, geen afgebladerde verf, geen gescheurd karpet. Geen knuffels, omdat deze stofeters zijn en ook onhygiënisch zijn. De raad wijst erop dat snot en speeksel van kinderen op knuffels blijven plakken, terwijl anderen er dan mee gaan spelen. Om de grote financiële uitdagingen het hoofd te bieden, adviseert de ECD-raad eigenaren van de kinderdagverblijven om onder andere ouders te betrekken bij opknapkarweitjes of dagjes uit. De raad constateert dat er behoefte is aan voorlichting en coaching.Hij vindt dat de kinderopvang in Suriname binnen vijf jaar moet behoren tot de top drie in het Caribisch Gebied. “Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen de kinderdagverblijven in Suriname worden getild naar een hoger niveau.” De raad adviseert ouders en verzorgers om zich goed te oriënteren voordat ze hun kind ergens inschrijven. Bekijk bij de kennismaking de ruimten en vraag hoeveel leidsters er zijn per doelgroep. Houd als opvoeder de vinger aan de pols, luidt het advies van de raad. “Als een leidster stopt met werken, moet er in het belang van de kinderen meteen worden gezorgd voor vervanging. Aler er sprake is van wisselend personeel is dat sowieso geen goed teken, voor een kind is het niet goed als er telkens een nieuwe leiding is.”