Standenlijst Hoofdkasse SVB na vijftien wedstrijden.





Zondag zijn er twee wedstrijden in de hoofdklasse afgewerkt. Acoconut moest zijn meerdere erkennen in laagvlieger Boma Stars. Deze club haalde de drie punten helemaal in Brokopondo. Zij won met 4-3 van Acoconut. De beste kansen om kampioen te worden in deze klasse zijn nu open voor Santos en West United. Als beide ploegen hun resterende wedstrijden omzetten in winst, komen zij op maximaal 37 punten.Door dit verlies gaat Acoconut van de vierde naar de vijfde plaats met uit 15 wedstrijden 25 punten. Boma Stars klimt van de negende naar de achtste plaats met 14 punten uit 16 wedstrijden. De tweede wedstrijd ging tussen Slee Jr. en Caravan. Slee Jr. maakte korte metten met Caravan en won de wedstrijd met 6-1. Door deze overwinning springt Slee Jr. van plaats nr 5 naar plaats nr 3 op de standenlijst met 28 punten uit 16 wedstrijden. Caravan blijft bengelen op de laatste plaats met 7 punten uit 16 wedstrijden.Drie thuisploegen hebben het afgelopen weekend laten liggen voor de bezoekende ploeg. Zij wonnen allemaal hun uitwedstrijd. Alleen Tahitie wist te winnen van de bezoekende ploeg Papatam.De uitslagen:Santos-West United: 0-1Papatam-Tahitie: 0-2Acoconut-Boma Stars: 3-4Caravan-Slee Jr.: 1-6Edgar van Genderen