In het dorp Allapadu in zuid-Suriname is er nu continu stroom.





President Desi Bouterse had toegezegd te zullen zorgen voor de verlichting. Het energienetwerk is aangesloten op zonne-energie. Er zijn speciale lampen aangeschaft die zuinig zijn in stroomverbruik en tegelijk toch zorgen voor voldoende licht.De bewoners hadden er tijdens een eerder bezoek van het staatshoofd over geklaagd dat zij niet continu over stroom konden beschikken. Nu zijn ze blij dat de economische activiteiten ook uitgebreid kunnen worden. Kinderen zijn in staat om langer te studeren, terwijl de veiligheid ook enorm is opgevoerd door de verlichting.