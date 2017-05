Vicepresident Ashwin Adhin en districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh.





De overheid werkt aan rationalisatie van het apparaat. Dit proces kan ongeveer twee jaar duren. Adhin heeft ervoor gekozen om zich als eerste te oriënteren in Nickerie. In een gesprek met diensthoofden van verschillende ministeries zijn volgens de vp niet alleen knelpunten maar vooral oplossingen aangedragen over hoe problemen aangepakt kunnen worden.De gesprekken zijn gevoerd in bijzijn van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. Nu de districtsverordeningen uit zijn, kan veel in eigen beheer worden gedaan. De vp denkt aan productie- en exportmogelijkheden via Nieuw Nickerie naar de regio. Samen met de private sector kunnen verschillende projecten worden aangepakt. Ook de ordening van de back track route gaat door. Dit project zou ook met de private sector worden uitgevoerd. In het plan zal worden beschreven hoe taken afgestoten kunnen worden naar particulieren.Adhin is tevreden over het resultaat van het werkbezoek aan Nickerie. Hij heeft tal van mogelijkheden op een rijtje gezet, die verder uitgewerkt dienen te worden. Een belangrijke zaak die aangepakt moeten worden is behoud van Bigipan, waardoor Nickerie ook beter beschermd is tegen klimaatsverandering. Beter beheer en management van de waterschappen staat hoog op de lijst. Nu gaan drie ministeries hierover. De vp heeft als eerste gesproken met ondernemers uit de rijstsector. De zaken die naar voren gekomen zijn, zal Adhin bespreken in de Raad van Ministers. Vooral de zienswijze van de grass roots organisaties en de private sector zijn belangrijk. De inbreng van de gemeenschap voor een beter functionerende overheid is volgens Adhin belangrijk.