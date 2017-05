Song Q. (41) is door de afdeling Fraude aangehouden voor oplichting. De verdachte heeft via de app WeChat een advertentie geplaatst, waarin hij zijn diensten als bemiddelaar in onder meer het verkrijgen van verblijfsvergunningen, rijbewijzen en vuurwapenmachtigingen aanbood.Naderhand bleek het in deze om valse documenten te gaan. Hij heeft op deze manier veel slachtoffers gemaakt. Bij zijn aanhouding zijn er valse documenten in beslag genomen.De politie doet een beroep op de samenleving om officiële zaken persoonlijk op te pakken en bij de desbetreffende instanties aan te kloppen voor informatie. Zij die toch in zee gaan met zogenaamde bemiddelaars lopen het risico opgelicht te worden.Indien blijkt dat mensen toch documenten door zo een bemiddelaar in orde laten maken, levert het een strafbaar feit op. Betreft het in deze een verblijfsvergunning lopen ze de kans om uitgezet te worden, benadrukt de afdeling Public Relations van de politie.