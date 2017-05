ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk wordt verwelkomd in het dorp Gujaba. ABOP is zondag haar landelijke mobilisatiecampagne begonnen. (Foto's: Leroy Troon)





Brunswijk zegt dat het gebied in twee etappes zal worden aangedaan. De helft van de ongeveer zestig dorpen is uitgenodigd voor de vergadering in Gujaba. De dorpen hebben vertegenwoordigers gestuurd naar de vergadering. Er zal verder gesproken worden met de structuren van de partij in het gebied. Van daaruit wordt de rest van Boven Suriname bijeen geroepen. Er zullen in het hele land vergaderingen worden gehouden. Brunswijk benadrukte dat de ABOP het binnenland als basis heeft, maar een landelijke partij is en in alle districten meegedaan heeft aan de verkiezingen.Tijdens de vergadering heeft Brunswijk zijn gehoor voorgehouden dat ABOP een ontwikkelingsplan heeft 2015-2025. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan 2025-2035. Landbouw en toerisme zijn twee belangrijke ontwikkelingsrichtingen die de ABOP voorstaat. De politicus stelt dat de nadruk te veel gelegd wordt op Paramaribo. Hij vindt dat alle districten aan bod moeten komen, waarbij werkgelegenheid heel belangrijk is. De ontwikkeling in het hele land moet worden aangepakt.Brunswijk heeft duidelijk kunnen constateren dat mensen ontevreden zijn. Zij hebben ervaren dat beloften rond de verkiezingen niet worden waargemaakt. Daarom heeft de ABOP besloten om in vroeg stadium te beginnen de mensen uit te leggen dat het wapen van zijn partij geen geweld is, maar het volk dat naar de stembus gaat. De NDP heeft op basis van verkiezingen 26 zetels gewonnen. ABOP legt de mensen uit dat zij bepalen wie aan de macht zal komen bij de volgende verkiezingen. "We meki mati nanga den sma, dat na a systeem," legt Brunswijk uit. Hij vindt het belangrijk dat het land niet crasht en hij is bereid zijn visie te delen. De mensen moeten uit hun isolement worden gehaald.