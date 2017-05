Assembleelid Stephen Tsang die de familie kent, is na het horen van de brute beroving, ter plekke geweest. Hij vindt het vreselijk dat de senioren zo vreselijk zijn mishandeld. Gelukkig hebben de achterburen die opmerkten dat er indringers waren, de politie gebeld, zegt Tsang desgevraagd aan Starnieuws. Nagegaan wordt hoe de slachtoffers kunnen worden bijgestaan.Anwar Moenne van de bestuursdienst tevens lid van het criminaliteitsbestrijdingsteam van Paramaribo-noord zegt dat als de buren niet zo kordaat gehandeld hadden, de situatie nog erger zou zijn. Bij het weggaan hebben de mannen ook nog twee schoten gelost. De politie is bezig met het plaatselijk onderzoek en het horen van getuigen. Ooggetuigen hebben een goede beschrijving kunnen geven van de misdadigers en de Toyota Vitz waarmee de plek is aangedaan."Ik vind het vreselijk dat zij oma en opa zo hebben mishandeld," zegt kleinzoon Ensen. Zijn grootmoeder was op het terras toen de criminelen daar aankwamen. Nog voordat zijn oma naar binnen kon gaan, hebben de mannen haar gegrepen en konden het huis binnengaan.