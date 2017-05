Bij een inval van Narcotica Brigade op de hoek van de Hooge-/Hofstraat is Sjowel D. (21) alias 'Paptjoe' aangehouden. Intussen is hij na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.Bij het zien van de politie gooide hij een zak met vermoedelijk drugs erin weg. De wetsdienaren vonden bij onderzoek de weggeworpen zak. Hierin zaten 12 zip-lock zakjes marihuana met een gewicht van 8,6 gram en 30 zip-lock zakjes hasj met een gewicht van 15,3 gram. Ook is er op 'Paptjoe' een geldbedrag in SRD aangetroffen. Hij ontkent drugsverkoper te zijn.Daarnaast is onder een voertuig een boterhamzakje met marihuana met een gewicht van 17,75 gram onbeheerd aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen, deelt de politie Public Relations mee.