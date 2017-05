Het jongerenbestuur van Tamanredjo. Links voorzitter jongerenbestuur Commewijne, Rajiv Ramsahai. Naast hem Faizal Abdoelgafoer, voorzitter NDP-jongeren.





Faizal Abdoelgafoer, voorzitter van de NDP-jongeren, had bij zijn aantreden aangegeven dat een inventarisatie van de besturen in de districten. "Het is belangrijk dat wij ons gaan bundelen en een vuist vormen zodat het werk niet door één persoon wordt gedaan. Te ye wroko zal je zeker een goed product moeten leveren”, zei Assembleelid Jenny Warsodikromo tijdens haar felicitatieboodschap aan het jongerenbestuur Tamanredjo. Vanwege de uitgestrektheid zal er in dit gebied gewerkt worden met twee besturen, namelijk Tamanredjo Oost en West. De voorzitter van het bestuur Tamanredjo Oost is Adolf Kenti.Om te blijven investeren in jongeren heeft het landelijke bestuur van de jongeren na elkaar de installaties gepland. “Wij zijn bewust van de verwaarlozing van de structuren in de afgelopen periode. Daarnaast kan al het werk niet gedaan worden vanuit Paramaribo, dit is ook een van de hoofdredenen voor het op tijd versterken van onze besturen. U mag uw ambities hebben, maar deze mogen niet op de eerste plaats. Als u uw bijdrage levert, komt de rest vanzelf”, meent Abdoelgafoer.Onder de aanwezigen bevond zich ook de voorzitter van NDP-jongeren Commewijne, Rajiv Ramsahai, die ook vertegenwoordiger is in De Nationale Assemblee voor dit district. Na de installatie van het bestuur van Nieuw Amsterdam, waar Simone Ritfeld de voorzitter is, motiveerde Jurmain Pinas als een van de trekkers van het district de jongeren om te gaan voor collectiviteit om het doel te bereiken. Volgens Pinas is het belangrijk om andere jongeren vroeg te laten beseffen wat de juiste informatie is, waar de ondersteuning nodig is en wat de NDP betekend voor Suriname.