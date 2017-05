ABOP-toppers gaven een show weg na de toespraken in Goejaba. Edward Belfort en Ronnie Brunswijk in actie. Links Marinus Bee. (Foto's: Leroy Troon)





De Assembleeleden Dinotha Vorswijk en Marinus Bee voerden aan dat de beloofde ontwikkeling niet is gebracht door de NDP. De mensen hebben hun stem uitgebracht op de paarse partij, maar zij zijn voor de gek gehouden. Benadrukt werd dat de goederen in het binnenland niet te betalen zijn. Onderwijs en Volksgezondheid laten te wensen over. De dignitarissen van het binnenland hebben langer dan acht maanden geen geld ontvangen.Bee legde uit dat de campagne twee jaar na de verkiezing is begonnen om de mensen op het juiste spoor te krijgen. Zij moeten weten dat ze zich niet moeten laten paaien door beloftes en geld dat hen wordt aangeboden voor hun stem. Bee voerde aan dat in 2005 de ABOP slecht één zetels had. In 2010 groeide het aantal uit naar drie en in 2015 kreeg de partij vijf zetels. De ABOP vraagt om meer macht van de kiezers opdat gezorgd kan worden voor ontwikkeling.Na de verkiezing van 2015 en 2010 maakte ABOP deel uit van de regering. Aangevoerd werd dat toen diverse zaken gerealiseerd zijn voor het binnenland. Volgens Bee had de NDP de ABOP niet meer nodig, want de partij is aan het groeien. Belfort vroeg zijn gehoor om niet meer te trappen in beloften die worden gedaan. Hij vroeg waar al de zaken die beloofd waren door de NDP zijn gebleven. Hij hoopt dat de ogen van de kiezers nu open zijn gegaan en zij niet weer dezelfde fout zullen maken.