Chevaro D. (18) is aangehouden door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) voor verduistering. Hij is kompaan van Ramario D. die eerder deze maand is ingerekend.De jongemannen hebben een voertuig welke door een vriend via een verhuurbedrijf was gehuurd geleend en verduisterd. De vriend deed aangifte bij de politie toen hij merkte dat de heren het voertuig niet konden verklaren waar het voertuig is. Naderhand bleek uit een onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten dat dit voertuig bij een beroving is ingezet door de daders.Chevaro is na zijn aanhouding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die onderzoekt wat de betrokkenheid van deze verdachten is geweest in de berovingszaak.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Chevaro achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.