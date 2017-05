Het Regional Parlementarians Forumwordt op 30 en 31 mei gehouden. Ter voorbereiding aan deze bijeenkomst heeft het Nationaal Aids Programma een presentatie gehouden in De Nationale Assemblee. De nadruk is gelegd op de rol van parlementariërs bij de bestrijding van hiv/Aids. Daarnaast is er gekeken naar de nationale strategieën in Suriname en hoe het land verder zal gaan met de bestrijding van hiv/Aids, meldt De Nationale Assemblee.Tijdens de vergadering zal er gekeken worden naar de mogelijkheden en oplossingsmodellen voor de bestrijding van hiv/ Aids. Diverse onderwerpen komen tijdens het Regionale Parlementaire Forum aan de orde.- Het bespreken van de doelen van de United Nations High Level Political Declaration of June 2016 en de gevolgen hiervan voor de parlementen in het Caribisch regio;- Het leggen van de basis voor een verhoogde betrokkenheid van nationale parlementen en de parlementaire commissies met betrekking tot health, social protection en justice;- Het bestuderen van de rol van parlementariërs bij het promoten van een gezonde levensstijl en welzijn voor alle leeftijden in de regio;- Het identificeren van constitutionele uitdagingen als gevolg van de criminalisering van seks in geselecteerde categorieën van bereidwillige volwassenen en discriminatie gebaseerd op gender identiteit en seksuele oriëntatie en- Het suggereren van strategieën, die parlementariërs kunnen aannemen en het bepleiten ter beëindiging van de Aids epidemie in 2030.