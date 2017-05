Kenneth Flijders - 'Bakul' - mixed media op doek.







Beeldend kunstenaar Kenneth Flijders zal op de Thursday-Night-Feature (TNF) van Readytex Art Gallery op 1 juni het publiek verrassen met een speciale presentatie.Flijders is al heel lang, en om verschillende redenen, bijzonder geïnteresseerd in de Mahonieboom. Vanwege zijn liefde voor planten en zijn interesse in alles van speciale historische betekenis voor Suriname, speelt de Mahonieboom een belangrijke rol in het leven van de kunstenaar.Flijders is een kunstenaar die gedurende zijn carrière beeldhouwt, schildert, aan grafiek doet, maar vooral ook graag experimenteert met verschillende materialen en ondergronden. Zo gebruikt hij in zijn werkstukken natuurlijke palmvezels, het zelfgemaakte natuurpapier van zijn pupillen van stichting Matoekoe, beschildert hij oude deuren en vensters die normaliter op de vuilnisbelt terecht zouden komen. Hij ontdekt dat hij prachtig kan schilderen met het extract verkregen van restanten Mahoniehout.Oude omgevallen of verwijderde Mahoniebomen transformeert de kunstenaar in zijn werkplaats tot unieke sculpturen, zoals zijn bekende en haast levensechte watermeloen- en pompoenbeelden, maar ook tot een nieuw experimenteel verfmateriaal dat uiteindelijk ook op het doek en op papier in hele mooie creaties resulteert.Op de TNF van donderdag 1 juni vertelt Flijders, en laat hij ook zien, hoe hij van Mahonierestanten het mooie roodbruine extract maakt waarmee hij schildert. Hij vertelt ook over zijn affiniteit voor de Mahonieboom. Hij exposeert in Readytex Art Gallery een aantal van de werkstukken waarin hij gebruik heeft gemaakt van het extract. Als liefhebber kweekt en plant Flijders zelf ook deze bomen, enkele hiervan laat hij op de TNF zien.