Bewoners in Commewijne helpen mee om watersleuven te maken.





Aan de andere kant zijn er ook minder prettige zaken. In Richelieu bijvoorbeeld wordt er steeds vuil gedumpt op plekken waar het verboden is. OWT & C heeft de milieupolitie gevraagd om toezicht te houden. In de nacht wanneer er geen toezicht is, zien personen toch kans om het vuil te dumpen.Minister Miranda zal nagaan hoe deze kwestie zal worden aangepakt. Indertijd heeft een aannemer een contract gekregen, maar daar hoort ophalen van vuil van Richelieu niet bij. Intussen wonen er ongeveer vierhonderd mensen in dit project. De rommel is opgeruimd en een bord geplaatst dat het verboden is vuil te storten. Dit in afwachting op een structurele oplossing voor het vuil van Richelieu.