Trainer Derrick Garden van West United zegt dat zijn jongens de opdrachten goed hebben uitgevoerd. Zij moesten twee sleutelspelers van Santos het spelen onmogelijk maken en dat is hun aardig gelukt. Hij zegt dat zijn ploeg voor het uiterste gaat en dat is kampioen van de Hoofdklasse. De trainer ziet een beslissingswedstrijd tegen Santos om te bepalen wie de kampioen van de Hoofdklasse wordt.De coach van Santos, Glenn Dors, zegt dat zijn jongens niet scherp genoeg waren, maar hij is best tevreden met het spel. Hij gaf aan dat hij ook te kampen had met blessures, maar gaat voor de volle winst bij de andere wedstrijden. Als West United en Santos hun resterende wedstrijd winnen zal er een beslissingswedstrijd moeten komen. Met deze overwinning komt West United op de 2e plaats van de Hoofdklasse met 28 punten uit 15 wedstrijden, Santos blijft de koploper met 31 punten uit 16 wedstrijden.De tweede wedstrijd van zaterdag in de Hoofdklasse ging tussen Tahitie en Papatam. Tahitie maakte korte metten met Papatam en stuurden deze ploeg met 2-0 terug naar Albina. Met deze overwinning op Papatam verhuist Tahitie van de zevende plaats naar de zesde plaats. Papatam gaat van plaats nr 2 naar de derde plek.Vandaag speelt Acoconut tegen Boma Stars en Caravan komt uit tegen Slee Jr.Edgar van Genderen