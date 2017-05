De verdacht Frank R. (32) is aangehouden door de politie op verdenking van deelname aan een strafbare feit, waarbij een chauffeur is ontvoerd. De man werd van zijn voertuig beroofd en hij is met geweld meegenomen in dezelfde auto. Het was de chauffeur gelukt om uit de auto te springen en hulp te zoeken bij een winkelier, terwijl de verdachten verder reden richting Nickerie.De politie van Henar kon na een melding van collega's van Saramacca Rivaldo H. (27) en zijn kompaan Donovan V. (32) aanhouden voor beroving en ontvoering. Donovan V. is bij de aanhouding op 12 mei tijdens zijn vluchtpoging geraakt door een politiekogel en werd onder bewaking opgenomen in het ziekenhuis.Tijdens het verdere onderzoek is Frank R. in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten. Recherche regio West onderzoekt deze zaak verder, meldt de politie Public Relations.