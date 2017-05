Birinderkoemar Jaikaran (rechts) heeft bedankt als president-commissaris van Canawaima. Naast hem de leden Sultan Mohamed en Catherine Pelswijk.





De rvc is eind oktober vorig jaar benoemd. Het staatsbedrijf is verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. Volgens Jaikaran vinden er te veel overlappingen plaats en het duurt te lang om normale beslissingen te nemen. "De situatie kan vergeleken worden met een soldaat die naar drie commandanten moet luisteren. De regels die de statuten voorschrijven, worden niet uitgevoerd," legt Jaikaran uit. Het beste was om een pas op de plaats te maken, waardoor de minister ruimte heeft om orde op zaken te stellen.Jaikaran zegt dat in de korte tijd de rvc veel heeft gedaan. Er is vijftien jaar niet vergaderd met de counterpart in Guyana. Tijdens de bespreking bleek dat Guyana veel meer geld in kas heeft dan Suriname. En dit onder nagenoeg dezelfde omstandigheden. Deze zaak moet onderzocht worden, stelt Jaikaran.De boot en de machines zijn dringend aan vervanging toe. Er is een gigantische achterstand in onderhoud. Het lukt niet om beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn. Daarom was het beste om de functies ter beschikking te stellen. Bij Canawaima moet er zo snel mogelijk orde op zaken gesteld worden, zegt Jaikaran. De brief waarin de functies ter beschikking zijn gesteld is gestuurd naar de president commissaris Ashok Rambali van Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS). Die stuurt het schrijven door naar de minister. De rvc-leden wachten nog op officiële reactie. De twee overige rvc-leden zijn Catherine (Lifia) Pelswijk en Sultan (Rocky) Mohamed.