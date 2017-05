De Tunesische president, Beji Caid Essebsi (m), gebaart naar zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump, terwijl de Duitse bondskanselier Angela Merkel meeluistert. De leiders van de G7-groep waren bijeen in Taormina, Sicilië, Italië. (Foto: Reuters)





De Verenigde Staten (VS) heeft echter geweigerd de overeenkomst te heroverwegen, en zegt dat het volgende week een besluit zal nemen. President Donald Trump, die de opwarming van de aarde ooit als ‘hoax’ heeft afgedaan, heeft eerder gedreigd zich terug te trekken uit het akkoord. Het was de eerste G7-top voor Trump tijdens zijn eerste buitenlandse reis.G7-leiders uit de VS, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan hebben wel een verklaring uitgegeven over terrorismebestrijding. In het laatste communiqué dat op de G7-top in Italië is uitgegeven, staat dat de VS "het in het proces van herziening van zijn beleid inzake klimaatverandering en over de overeenkomst van Parijs is en dus niet in een positie is om mee te gaan met de consensus over deze onderwerpen."Echter hebben de andere G7-leiders zich verplicht tot het “herbevestigen van hun sterke inzet om de Parijse overeenkomst snel te implementeren". De Duitse kanselier, Angela Merkel, zegt dat de discussie over klimaatverandering "zeer onbevredigend" is geweest en heeft eraan toegevoegd: "we hebben een situatie van zes tegen één."Trump heeft getweet: "Ik zal volgende week mijn laatste beslissing nemen over het Parijse akkoord!" Zijn economisch adviseur, Gary Cohn, zegt dat Trump "hier kwam om te leren. Hij kwam hier om slim te worden. Zijn standpunten zijn aan het veranderen ... precies zoals ze zouden moeten zijn."VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die ook in Sicilië was voor de vergadering, heeft eerder aan de BBC verteld dat het akkoord zou overleven, ongeacht de positie van Trump.President Trump heeft zijn eerste buitenlandse reis beschreven als 'een werkelijke historische week voor ons land' en zegt dat hij 'hoopvoller was dan ooit dat naties van veel geloven ... samen kunnen optrekken om gemeenschappelijke redenen' bij het bestrijden van terrorisme. Hij is nu terug naar de VS, waar zijn populariteitsbeoordelingen laag zijn.Tijdens zijn achtdaagse reis heeft Trump het Midden-Oosten aangedaan. Hij is eerst naar Saudi-Arabië gereisd en vervolgens naar Israël en de Palestijnse gebieden. In Brussels, België, heeft hij gesprekken gevoerd met leiders van de Europese Unie en de Nato. Tijdens de Nato-top heeft hij zich erover beklaagd dat veel Nato-lidstaten niet genoeg uitgaven aan defensie en dat ze verwachten dat de VS de lasten draagt. In Italië heeft hij in Rome een ontmoeting gehad met Paus Franciscus, waarna hij in Sicilië de G-7 top heeft bijgewoond.