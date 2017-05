De Paho vraagt om vroege diagnose en behandeling van zwangere vrouwen om overdracht op hun baby te voorkomen. Volgens het rapporthadden in 2015 in totaal 2.100 kinderen hiv, waarvan de meesten door overdracht van moeder op kind. Dat was 55% minder dan het aantal in 2010. In de afgelopen jaren is dat aantal echter vertraagd. Tussen 2010 en 2011 waren er 800 nieuwe gevallen bij, maar tussen 2014 en 2015 is dat aantal echter met slechts 100 afgenomen."Landen hebben grote inspanningen gedaan om de overdracht van hiv van moeder-op-kind te voorkomen," zegt Marcos Espinal, directeur van de afdeling overdraagbare ziekten en gezondheidsanalyse van de Paho. Maar voegt hij eraan toe: "Elke keer dat we dicht bij de eliminatie van de overdracht van een ziekte komen, wordt de vooruitgang moeilijker omdat het gaat om het bereiken van alle vrouwen, met name degenen die historisch hindernissen ondervinden bij de toegang tot gezondheidsdiensten."In 2015 zijn 72% van de zwangere vrouwen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied getest op hiv, en 88% van de positief geteste vrouwen heeft behandeling gehad, een toename van respectievelijk 16% en 71% sinds 2010. Toegang tot de behandeling, samen met andere interventies, hadden in vijf jaar tijd de overdracht van hiv van moeder-op-kind van 15% naar 8% in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gebracht. Het doel is om de overdracht naar 2% te brengen.Het rapport wijst erop dat nieuwe gevallen van aangeboren syfilis in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied sinds 2010 zijn verdubbeld. In de regio waren toen 10.850 gevallen gerapporteerd, maar sindsdien is het aantal gestaag toegenomen. In 2015 zijn ongeveer 22.400 kinderen met syfilis geboren.In hetzelfde jaar zijn 83% van de zwangere vrouwen in de prenatale zorg getest op syfilis en 84% van de positief geteste zijn behandeld. Deze groep is gedurende vijf jaar stabiel gebleven. Momenteel verdrievoudigt het aantal kinderen met aangeboren syfilis in de regio (170 per 100.000 levende geboorten) het doel van de eliminatie (50 per 100.000).Om het aantal kinderen die hiv van hun moeders krijgen of geboren zijn met syfilis, te verminderen, moeten landen minstens 95% van de zwangere vrouwen hebben die prenatale zorg ontvangen, 95% of meer die worden getest en minstens 95% van de gediagnosticeerde, de juiste behandeling ontvangen.Hoewel de Amerikaanse regio de overdracht van hiv van moeder-op-kind en aangeboren syfilis niet heeft uitgeschakeld als een bedreiging voor de volksgezondheid, hebben 18 landen en gebieden gegevens gemeld die compatibel zijn met de dubbele eliminatie in 2015. Cuba was het eerste land ter wereld die het eliminatie-doel van de WHO heeft bereikt. Volgens de Paho zijn andere Caribische landen en gebieden op de goede weg om het te bereiken.