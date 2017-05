In eerdere berichten over het schietincident had de politie gezegd dat het ging om een moord en zelfmoord. In het voertuig waarin Fong Tin Joen was, is ook het levenloze lichaam van de 64-jarige Ivy Hira Sing aangetroffen. Volgens de politie ging het twee dagen geleden nog om een moord en zelfmoord. Nu schrijft de afdeling van de politie dat het om een geval van moord ging.Het dienstwapen van de man die beveiligingsambtenaar was, is in de auto aangetroffen. Beide lijken zijn voor obductie in beslag genomen.