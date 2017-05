De truck met illegaal rondhout te Klaaskreek is in beslag genomen. (Foto's: SBB)





Het hout dat in beslag is genomen zal worden overgedragen aan de procureur-generaal, terwijl de transporteurs zullen worden beboet. Recent heeft de SBB haar Task Force nieuw leven ingeblazen. De negen personen van dit orgaan moeten alle misstanden binnen de bosbouwsector identificeren en aanpakken. De SBB hoopt met deze stap haar controle taak zoals omschreven in de Wet Bosbeheer krachtiger aan te pakken. De lading hout die in beslag is genomen is dan ook door de inzet van deze taskforce geschied.De stichting heeft wettelijk de rol van beheerder en toezichthouder van de Surinaamse bossen en moet duurzaam bosbeheer bevorderen. Haar taakgebied is het algemeen domeingrond. Ook moet SBB erop toezien dat de richtlijnen van de Wet Bosbeheer en andere relevante wetten en regels worden nageleefd in de voor houtproductie bestemde bossen. Volgens de stichting is met haar inzet en die van de relevante stakeholders binnen de sector, Suriname nog steeds het groenste land ter wereld met een totale bosbedekking van 93%.